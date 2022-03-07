Південна Корея планує призупинити операції із Центробанком Росії

Гонконг. 7 березня. Інтерфакс - Південна Корея заявила в понеділок, що планує призупинити операції з Центральним банком Росії, повідомляє "Ренхап".

Південнокорейський уряд, зазначає агентство, повідомить подробиці після консультацій із відповідними урядовими установами.

Сеул приєднався до санкцій проти Росії, включно з експортним контролем та відключенням Москви від глобальної платіжної системи SWIFT.

У рамках відповідного кроку Південна Корея вирішила призупинити операції із сімома великими російськими банками та фактично заборонити інвестиції в російські державні облігації.