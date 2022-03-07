Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва – зведення Генштабу ЗСУ

Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з тимчасово окупованих територій АР Крим на напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Як зазначається у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24.00, кінцевої мети протягом одинадцятої доби окупаційних дій загарбники не досягли.

"Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва", - наголосили в Генштабі.

Одночасно окупанти не залишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь та наблизитися до столиці України.

Поблизу міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

"З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження триває постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ", - заявили в Генштабі.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу на східні околиці Києва через Броварський та Бориспільський райони, а також встановити контроль над містами Чернігів і Суми.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя. Ворогу вдалося відновити рух поїздів Антонівським залізничним мостом через Дніпро.

Крім того, триває просування підрозділів супротивника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївка.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. У ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам завдано великих втрат в особовому складі та техніці.

"Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - наголошується у зведенні.