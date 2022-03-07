Події

05:27 07.03.2022

На Луганському напрямку російський агресор втратив близько 40 осіб та 11 одиниць техніки – генштаб ЗСУ

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УКРАЇНА – У результаті контратак російський агресор втратив близько 40 осіб та близько 11 одиниць техніки на Луганському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Луганський напрямок. Українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу. Здійснили кілька успішних контратак. У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266438699002549

Теги: #війна #зсу #зведення
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