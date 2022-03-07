На Луганському напрямку російський агресор втратив близько 40 осіб та 11 одиниць техніки – генштаб ЗСУ

УКРАЇНА – У результаті контратак російський агресор втратив близько 40 осіб та близько 11 одиниць техніки на Луганському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Луганський напрямок. Українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу. Здійснили кілька успішних контратак. У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266438699002549