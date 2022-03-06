Події

21:48 06.03.2022

Відновлено енергопостачання 30 тис. домогосподарств у Київській та Донецькій областях - ДТЕК

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Енергетики ДТЕК за вихідні відновили енергопостачання для 30 тис. домогосподарств Київської та Донецької областей, повідомив представник компанії Олександр Шевельов на своїй сторінці Facebook.

За його даними, повністю або частково відремонтовано пошкоджені через обстріл російських військ електромережі, якими подається електроенергія для 28 тис. сімей у Броварах, Димері, Вишневому, Василькові (Київська обл.) та для 2 тис. сімей у Північному, Водяному, Опитному та Торецьку (Донецька обл.).

"За вихідні ремонтникам двічі доводилося ремонтувати лінії живлення, оскільки вони знову і знову ушкоджувалися ворожими обстрілами", - написав він.

Теги: #енергопостачання #відновлення
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