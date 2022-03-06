Події

19:18 06.03.2022

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

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У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові, призупинено телетрансляцію, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові в результаті атаки російського ворога пошкодили телевежу. На якийсь час телетрансляцію призупинено", - написав він у Telegram-каналі.

"Як повідомляє представник Концерну РРТ, сигнал поки що відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом", - додав Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/2540

Теги: #харків #телевежа
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