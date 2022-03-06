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18:49 06.03.2022

Кабмін заборонив нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ населенням

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Кабмін заборонив нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ населенням

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону нарахування та стягнення штрафів/пені за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ населенням.

"Нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням – заборонено. Водночас, надання комунальних послуг у разі несплати чи оплати не в повному обсязі припинено не буде", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України.

Водночас, у міністерстві зазначають, що оплата за комунальні послуги є в сьогоднішніх умовах великою допомогою та підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах та потребують ресурсів.

Теги: #комуналка #штрафи #скасування
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