Події

18:38 06.03.2022

Федоров закликав Microsoft заблокувати доступ до Azure, Skype та GitHub у Росії

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Федоров закликав Microsoft заблокувати доступ до Azure, Skype та GitHub у Росії

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компанії Microsoft із закликом заблокувати доступ до її сервісів з території РФ.

"За десять днів війни Росія випустила по Україні понад 400 крилатих ракет - було зруйновано дитячі садки, лікарні та житлові будинки. Microsoft, Білле Гейтсе, Сате Наделло, будь ласка, допоможіть зупинити це - заблокуйте доступ до Azure, Skype, GitHub з Росії", - написав Федоров у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1500504939503697923

Теги: #росія #блокування #сервіси
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