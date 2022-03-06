Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про готовність Анкари зробити посильний внесок у вирішення української проблеми у найкоротші терміни, передає агентство "Анадолу".

"Туреччина готова зробити посильний внесок у мирне вирішення української проблеми у найкоротші терміни", - передає агентство.

Він також заявив про необхідність "невідкладних кроків для досягнення припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів та укладення мирної угоди".

Турецький лідер також закликав "терміново забезпечити загальне припинення вогню в Україні". За його словами, це "не лише вирішить гуманітарні завдання у регіоні, а й дасть змогу знайти політичне рішення".