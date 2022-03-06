Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід.

"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення", - написав він у Telegram-каналі.

Голова ОДА зазначив, що якщо жителям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатись за номером: (044) 363 07 34.