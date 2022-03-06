Події

16:33 06.03.2022

Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

1 хв читати

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що влада була змушена відключити Ірпінь від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід.

"Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення", - написав він у Telegram-каналі.

Голова ОДА зазначив, що якщо жителям міста знадобиться допомога або вони можуть її надати, необхідно звертатись за номером: (044) 363 07 34.

Теги: #газопостачання #проблеми #ірпінь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 05.03.2022
"Укртелеком" тимчасово не працює в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях, критична інфраструктура та національна транспортна мережа працюють

"Укртелеком" тимчасово не працює в Чернігівській, Сумській та Херсонській областях, критична інфраструктура та національна транспортна мережа працюють

15:32 04.03.2022
"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

"Укрзалізниця" евакуювала понад 3 тис. жінок і дітей із Ірпеня

23:06 02.03.2022
ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

22:46 02.03.2022
ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

18:27 02.03.2022
Санкції для російських компаній загрожують складнощами в корпоративному управлінні

Санкції для російських компаній загрожують складнощами в корпоративному управлінні

22:22 01.03.2022
Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника

Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника

20:02 01.03.2022
"Київстар" відновив мережу в Ірпені та роботу фіксованого інтернету

"Київстар" відновив мережу в Ірпені та роботу фіксованого інтернету

16:45 01.03.2022
Освітній омбудсмен закликає керівників освітніх закладів не вимагати від педагогів примусово йти у відпустку

Освітній омбудсмен закликає керівників освітніх закладів не вимагати від педагогів примусово йти у відпустку

13:15 27.02.2022
В Ірпені від обстрілів спалахнули три приватних будинки - ДСНС

В Ірпені від обстрілів спалахнули три приватних будинки - ДСНС

11:15 26.02.2022
Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

Станицю Луганську відключено від газопостачання через пошкодження мереж - ОГТСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Київській області тривають бої, окупанти не пропускають на зайняті території гумконвої – голова Київської ОДА

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

На Вінниччині внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ, одна людина загинула – ДСНС

Близько 400 людей з Волновахи, які прямували до Волинської області, потрапили під обстріл поблизу Вінниці - Погуляйко

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав парламент Грузії прислухатися до думки народу та підтримати Україну в умовах російської агресії

МКЧХ закликає сторони дійти згоди щодо конкретних умов безпечного виходу цивільного населення з Маріуполя

У Київській області тривають бої, окупанти не пропускають на зайняті території гумконвої – голова Київської ОДА

Путін допускає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ, одна з них у вільному доступі для українців – Шкарлет

Зеленський створив делегацію України для участі в Міжнародному суді ООН у справі щодо звинувачень у геноциді проти Росії

Разумков висловлюється за конфіскацію частини російського газу, який транспортується через Україну

Українська прокуратура ініціює міжнародний розшук Тіни Канделакі - Венедіктова

Уряд України затвердив порядок збирання тіл загиблих російських військовослужбовців

США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА