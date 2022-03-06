Екскерівник Carlsberg в Україні закликав данський концерн припинити бізнес у РФ

Екскерівник Carlsberg в Україні та віцепрезидент Carlsberg Group у семи країнах східної Європи Петро Чернишов закликав данський концерн припинити бізнес у РФ через військову агресію в Україні.

"Мені переслали листа до співробітників від гендиректора компанії (він голландець) Там цікаво написано про "події між Росією та Україною". Вони пишуть, що йти з Росії не мають наміру. Просто перестануть інвестувати в Росію нові гроші. А потім ще один лист, де вони хочуть просто 10 млн євро дати Україні та відкупитися від неї - для них це невелика сума", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

На його думку, у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну Carlsberg має повністю припинити свій бізнес у РФ, виставивши свої заводи на продаж.

"Звісно, я не тільки опублікую це у Facebook, а й напишу в Carlsberg Foundation, Wall Street Journal та в головну данську газету Berlingske – усім їм буде дуже цікаво", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, данський пивоварний концерн Carlsberg Group 4 лютого ухвалив рішення про зупинення нових інвестицій у Росії та експортних відвантажень на адресу своєї російської "дочки" - пивоварної компанії "Балтика". Carlsberg зазначив, що продовжить оцінювати ситуацію з погляду свого російського бізнесу.

"Балтика", яка є 100-відсотковою "дочкою" Carlsberg, - друга за величиною пивоварна компанія в РФ з часткою ринку 27,3%. У 2021 році "Балтика" перерахувала 61,1 млрд. рублів податків до бюджетів регіонів своєї присутності. Інвестиції компанії минулого року зросли на 30%, до 3,7 млрд рублів. "Балтика" керує 8 заводами у Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/peter.chernyshov/posts/10226336985962209