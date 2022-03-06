Рятувальники на Вінниччині дістали з-під завалів на складі з ПММ чотирьох осіб, з них одна людина загинула – ДСНС

Рятувальники поблизу села Гавришівка Вінницької області на складі паливно-мастильних матеріалів (ПММ), де виникла пожежа внаслідок ракетного обстрілу, дістали з-під завалів чотирьох осіб, з яких одна загинула, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"6 березня близько 13:35 поблизу с. Гавришівка Вінницького району, внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйновано адмінбудівлю. Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано 4 осіб, з них одна особа загинула. Роботи тривають", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці.