Події

15:49 06.03.2022

"Київстар" відновив зв'язок у Херсоні

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"Київстар" відновив зв'язок у Херсоні

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" повідомила про відновлення зв'язку в Херсоні.

"Мужні співробітники "Київстару" полагодили магістральну лінію на Херсон. Місто Херсон знову зі зв'язком. Телефонуйте родичам та друзям, які там залишилися", - повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вже втретє з початку військових дій з боку Росії фахівці оператора мало не під кулями змінюють пошкоджені ділянки кабелю на Херсонщині.

Теги: #херсон #мобільний #звязок
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