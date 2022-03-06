Жителі зайнятих російською армією населених пунктів Херсонщини протестують проти окупації – очевидці

Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська, майже 5 тисяч жителів Каховки та щонайменше тисяча жителів Новоолексіївки (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників, повідомляють агентству очевидці.

За їхніми словами, понад тисячу людей вийшли на центральні вулиці Генічеська з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.

На акцію протесту проти російської окупації вийшли понад тисячу жителів Новоолексіївки, які, крім українських прапорів, також активно використовують прапори кримськотатарського народу.

У Каховці протестувальники вийшли до центру міста з державними прапорами та співають патріотичні пісні, запускаючи українські прапори на повітряних кулях у небо. Каховчани закликають окупантів залишити Україну та повернутися до себе додому.