Події

13:39 06.03.2022

Обстановка навколо Києва залишається напруженою - Арестович

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Обстановка навколо Києва залишається напруженою - Арестович

Обстановка навколо Києва залишається напруженою, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Обстановка навколо Києва залишається напруженою. Наші війська завдають ракетних та артилерійських ударів по підрозділах супротивника на північно-західному напрямку від Києва. З гуманітарних міркувань наші війська зайняли інші позиції в Бучі та Гостомелі для того, щоб не підставляти наших мирних жителів під невипадкові удари артилерії противника", - повідомив Арестович на ранковому брифінгу в Офісі президента.

На півночі України, за його словами, противник намагається просунутися у бік Сум. У Чернігові його контратакують, збиваючи літаки й відбиваючи наземні атаки.

У Харкові противника відбито, зміцнюються північні рубежі.

У районі Брянки (зона ООС) ЗСУ відбили потужну атаку, російська армія має великі втрати.

У Херсоні противник відступив, контролює місто невеликими підрозділами. Містяни створюють відсіч.

Військовослужбовці РФ намагаються просунутися у бік Миколаєва та Вознесенська, створюючи загрозу Южно-Українській АЕС, проте ситуація там контрольована. ЗСУ готують оборону.

В Одесі триває протиповітряна та морська оборона. Збито два літаки. Противник намагається просунутися на північ від Миколаєва.

Ситуація в Маріуполі та Миколаєві контрольована.

Теги: #київ #обстановка #напруженість
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