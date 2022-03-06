У Каланчаку неподалік тимчасово окупованого Криму розпочалися протести проти російських окупантів – очевидці

У тимчасово зайнятому російськими окупантами Каланчаку (Херсонська обл.), що розташований неподалік кордону з тимчасово окупованим Кримом, розпочалася акція протесту проти загарбників, повідомляють агентству очевидці.

За їхніми словами, кілька сотень мешканців Каланчака прийшли з українською символікою до будівлі місцевого осередку поліції. Вони закликають окупантів повернутися додому та скандують патріотичні гасла.

У соцмережах також оприлюднили відео очевидців із акції протесту.

Джерело: https://t.me/inform_resistance/13