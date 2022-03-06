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12:58 06.03.2022

Кошти "пакета малюка" можна використовувати без обмежень - Мінсоцполітики

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Уряд дозволив сім'ям під час воєнного стану використати кошти грошової компенсації "пакет малюка" на будь-які необхідні товари, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Ми розуміємо, що зараз сім'ям кошти можуть знадобитися на їжу, ліки, пальне для переміщення в безпечне місце. І це – питання життя та здоров'я новонародженої дитини. Тому ми зняли обмеження на використання коштів грошової компенсації "пакет малюка" на весь період воєнного стану плюс один місяць після його завершення", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Також не застосовується вимога використати кошти грошової компенсації "пакет малюка" протягом 12 місяців.

"Якщо раніше банки повертали до бюджету невикористаний сім'ями залишок через 12 місяців після перерахування коштів на картку, то зараз кошти залишаються у сімей, і вони можуть їх використати протягом воєнного стану плюс один місяць без обмеження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд дозволив перераховувати кошти допомоги на будь-які рахунки "ПриватБанк", а не тільки на спецрахунок, як було раніше.

"Окрім вищезгаданого ухвалене урядом рішення допоможе сім'ям під час військового стану отримати грошову компенсацію "пакет малюка" за спрощеним порядком, який враховує можливі непередбачувані обставини пологів та тимчасове переміщення сімей", - стверджують у міністерстві.

Зокрема, рішення про призначення грошової компенсації одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" ухвалюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у Києві держадміністрацій/районних військових адміністрацій, виконавчим органом міської ради.

Для її отримання якийсь із батьків має подати заяву з копією свідоцтва про народження та довідкою з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги "пакет малюка".

Якщо свідоцтва про народження немає, то до заяви достатньо додати копію документа, що підтверджує факт народження дитини в закладі охорони здоров'я або поза ним.

За відсутності батьків заяву можуть подати патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Теги: #пакет #гроші #малюка
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