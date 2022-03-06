СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Служба безпеки України активно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні, повідомляє пресслужба СБУ в неділю.

"Ворог намагається "розконсервувати" колишніх військових на нашій території та залучити їх і до відкритої, і до підпільної війни проти України. Але ми цьому успішно протистоїмо", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що, зокрема, на Донеччині співробітники СБУ затримали ворожу ДРГ.

"В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів і пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії та підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Проте всіх їх було затримано. Під час допиту окупанти надали важливі свідчення про збройну агресію проти України.

На Харківщині СБУ затримала коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про розташування військових складів та об'єктів критичної інфраструктури.

"Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. Унаслідок цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричено втрати серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Закарпатській області СБУ затримала агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої жителів заходу України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни, а в Дніпрі українська спецслужба затримала двох місцевих жителів, які виступали на підтримку "русского міра".

"За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід" ЗСУ. Інший - збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів", - уточнюють у СБУ.

У спецслужбі додають, що в Києві було затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ і РБ.

"Мета посіпак окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії та Білорусі. Наразі їхня картинка – це вид із-за ґрат українського ізолятора", - підсумували в СБУ.