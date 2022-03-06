Події

07:30 06.03.2022

Минулої доби затримали близько двох десятків чоловіків до 60-ти років, які намагалися перетнути держкордон – Денисенко

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В Україні минулої доби затримали близько двох десятків чоловіків до 60-ти років, які намагалися перетнути держкордон, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Лише за вчорашній день, за попередніми даними, затримано близько двох десятків чоловіків, які намагалися перетнути кордон, не маючи на це відповідного права. Тому ще раз хочу зазначити, що військовозобов'язані до 60 років, не мають права перетинати український кордон", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці.

Водночас, посилаючись на дані Держприкордонслужби, він зазначив, що у неділю знову дещо збільшився потік громадян України, які виїжджають за кордон.

 

Теги: #кордон #військовообовяні
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