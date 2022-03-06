Події

00:07 06.03.2022

Російська армія за 10 днів в Україні втратила 88 літаків та гелікоптерів - Командування Повітряних сил ЗСУ

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За 10 днів воєнних дій на території України російська армія втратила 88 літаків та гелікоптерів. За суботу, 5 березня, було збито дев'ять одиниць авіатехніки окупантів, повідомили у Командуванні Збройних сил ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Командування у фейсбуку в суботу ввечері, за 5 березня російські окупанти від протиповітряної оборони Сил оборони України втратили:

три вертольоти, які самотужки збив морський піхотинець ВМС ЗСУ;

один штурмовик Су-25 та один вертоліт, який збили військовослужбовці оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ;

два винищувачі-бомбардувальники Су-34, які збили військовослужбовці оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ;

два літаки Су-30 СМ, які збили військовослужбовці повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ.

Також протиповітряна оборона збила БПЛА "Орлан-10" та кілька крилатих ракет, що летіли в мирні українські міста.

"Станом на 23:00 5 березня втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять: 44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу. Ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу, і вони вже дають свідчення за злочини шляху режиму перед людяністю", – йдеться в повідомленні.

"Варто відзначити й роботу ударної авіації Повітряних сил - бомбардувальників Су-24м та штурмовиків Су-25, які здійснили кілька авіанальотів на ворожі колони, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів", - додали в Командуванні ЗС ЗСУ.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Теги: #війна #росія #авіація
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