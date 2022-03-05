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23:54 05.03.2022

Перший транш допомоги від Євросоюзу в EUR500 млн дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у ЄС – Зеленський

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Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у EUR500 млн дасть змогу забезпечити гідні умови перебування українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їхнього перебування", – написав він на сторінці у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500222255623819264?t=sTt9Si0UrQKyKBI5V_JtHA&s=19

Теги: #транш #єс #допомога
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