Спротив наших людей на окупованих територіях дає нам упевненість, що ми відновимо нашу державу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, що спротив українців на тимчасово окупованих територіях дає впевненість у тому, що Українську державу буде відновлено.

"Ми всі разом відбудуємо нашу державу... Впевненість у цьому підживлюється енергією нашого спротиву, нашого протесту", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу.

"Площа Свободи у Херсоні – це вся Україна. Вулиці Конотопа, де місцеві кричать на окупантів, – це Україна. Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. І хай тимчасово", - додав він.

Далі буде.