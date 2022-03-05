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21:37 05.03.2022

Помічник нардепа фракції ОПЗЖ підозрюється у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності України

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Помічнику-консультанту народного депутата України повідомлено про підозру у державній зраді, тобто в умисному наданні громадянином України представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України (ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України) ), повідомляється в Телеграм-каналі Офісу генерального прокурора в суботу.

У повідомленні не назване ім'я нардепа та його партійна приналежність.

"Підозрюваний з жовтня 2014 по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України. Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами України з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запит народних депутатів України.

За весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ близько $80 тис.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3046

Теги: #рф #парламент #державні
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