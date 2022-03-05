Події

21:03 05.03.2022

ЄС виділяє EUR500 млн на допомогу біженцям з України та надає їм право на проживання як мінімум на рік - голова Єврокомісії

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення першого траншу у розмірі EUR500 млн для допомоги біженцям з України, а також повідомила про ухвалене рішення надати їм право на проживання в ЄС протягом принаймні року.

"ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 млн євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - написала фон дер Ляєн у Twitter в суботу.

Джерело: https://twitter.com/vonderleyen/status/1500166316971470852

Теги: #єс #біженці #фіндопомога
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