Події

20:51 05.03.2022

У суботу збито два російські літаки, п’ять вертольотів і один БПЛА - Генштаб ЗСУ на 18:00

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У суботу збито два російські літаки, п’ять вертольотів і один БПЛА - Генштаб ЗСУ на 18:00

Підрозділи Збройних сил України в суботу збили 2 літаки російських окупантів, взяли трьох льотчиків у полон, одного знищили, а також збили 5 вертольотів і 1 безпілотний літальний апарат, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18.00.

Крім того, знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського, а на підступах до м.Бровари Київської області, поблизу с.Перемога, захисники України завдали авіаудару по 15-й окремій мотострілецької бригаді Центрального військового округу РФ.

За наявною інформацією, з початком збройної агресії проти України активізувалася діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, що має досвід проходження військової служби у підрозділах спеціального призначення. У Ростові-на-Дону розгорнуть штаб ПВК Вагнер.

У зведенні також повідомляється, що в суботу окупанти продовжили завдавати ракетно-бомбових ударів, зокрема із застосуванням бомбардувальної авіації, по об'єктах цивільної інфраструктури.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265609289085490

Теги: #рф #війна #втрати
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