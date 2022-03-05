Події

20:20 05.03.2022

Київ отримав 12 пристроїв Starlink для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста - Кличко

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Київ отримав 12 пристроїв Starlink для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста - Кличко

Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Пристрої глобальної супутникової системи Starlink вже в Києві. 2 надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром (Кличком - ІФ) домовилися з міжнародними партнерами та друзями", - написав Кличко у Телеграм-каналі.

За словами мера, система Statlink буде встановлена для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/1255

Теги: #київ #термінали #starlink
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