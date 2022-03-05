ВМС України збили літак РФ над Очаковом – Генштаб ЗСУ

Військово-морські сили України збили над Очаковом літак Російської Федерації Су-25, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"ВМС ЗС України повідомляє про знищення ще одного літака Російської Федерації, а саме Су-25 у м. Очаків… Пілотів узято в полон", - написав Генштаб у фейсбуці в суботу.

У Генштабі зазначають, що збитий літак піднявся у свій "останній" політ із аеродрому в Саках (Новофедорівка, Крим), захопленого армією Російською Федерацією у 2014 році.

Генштаб зазначає, що Російська Федерація вже не перший день намагається знищити Очаків, здійснюючи постійні авіаційні нальоти, залякуючи мирне населення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265473699099049