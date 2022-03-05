На блокпосту Миколаєва взяли в полон чотирьох російських розвідників і знищили їх бронемашину - МВС

Бронеавтомобіль окупантів "Тигр" знищено і четверо розвідників взято в полон на в'їзді до Миколаєва у суботу, повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"Миколаївські гвардійці спільно із ЗСУ знищили російську розвідувальну групу. 5 березня близько 11:00 під час бойового зіткнення на блок-посту на в’їзді у Миколаїв було знищено бронеавтомобіль окупантів "Тигр". Бійцям вдалося взяти у полон чотирьох військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи (із них один офіцер). Полонених передали співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/324358926386430