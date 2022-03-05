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16:54 05.03.2022

Київрада звернулася до міжнародної громадськості з проханням закрити небо над Україною – Кличко

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Київська міська рада ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій та світової громадськості щодо необхідності закриття неба над Україною, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"9 днів Україна героїчно протистоїть агресії Російської Федерації. 9 днів найбільшу європейську країну у центрі Європи намагаються знищити. Всупереч правилам ведення війни, Російська Федерація варварськи саме з повітря атакує цивільні об’єкти: житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні та пологові будинки. Управління військового комісара ООН з прав людини станом на 00:00 3 березня 2022 року нарахувало 1 006 випадків загибелі або поранення цивільного населення. 331 загиблий, із яких 19 дітей, 675 поранених, з яких 31 дитина. І ця інформація є далеко не повною через значну інтенсивність бойових дій. Харків, Чернігів, Житомир, Маріуполь, Чугуїв, Ізюм, Буча, Ірпінь, Біла Церква – це неповний список українських міст, які ворог намагається зрівняти із землею у прямому значенні", - зазначено в тексті відкритого звернення Київради, оприлюдненому пресслужбою мера Києва.

У зверненні київські депутати зазначають, що вогонь у житлових кварталах ведеться прицільно, на поразку.

Крім того, у Київраді нагадали про те, що РФ на сьогодні не лише контролює Чорнобильську АЕС, де окупанти тримають у заручниках і не дають замінити 95 співробітників, а й атакувала Запорізьку АЕС – найбільшу АЕС Європи із шістьма енергоблоками.

"Якщо вибух Запорізької АЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобильську АЕС та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі", - наголосили у Київраді.

"Ваші аргументи про те, що нинішня відмова від впровадження A2/AD пов’язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки Російська Федерація вже її розпочала. Історичні уроки важкі і їх треба враховувати… Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD над Україною. Закрийте небо над Україною! Врятуйте не Україну – врятуйте світ!" - закликали депутати.

Теги: #київрада #небо #звернення #закрите
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