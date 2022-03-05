Учасники ВАР доставили 3,75 тис. тонн продовольчих вантажів до міст, які тримають оборону

Аграрії-учасники об'єднання "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) з початку вторгнення РФ в Україну 24 лютого поставили до ключових міст на лінії оборони щонайменше 3,75 тис. тонн продовольчих вантажів, з яких 1,13 тонн становлять продовольчі товари, а 2,62 тис. тонн – пшениця для подальшої переробки на борошно.

Про це ВАР написала на своїй сторінці у Facebook у суботу.

"Понад 3,75 тис. тонн продовольства вже надійшло до Києва, Харкова, Миколаєва, Херсону, Полтави. 1,13 тис. тонн продовольства та 2,62 тис. тонн продовольчої пшениці вже доставлено до ключових міст, які сьогодні тримають оборону. Спільно із Міністерством оборони України продукти доставлено безпечними шляхами до місця призначення", - зазначено у повідомленні організації.

За її даними, доставку продовольства до Сум та Конотопу організували місцеві аграрії з власної ініціативи. Всю допомогу задокументовано товарними накладними.

"Також ВАР збирає продовольство та доставляє на певні точки збору. Закликаємо (інших аграріїв – ІФ) приєднатися до ініціативи!" - підсумувало аграрне об'єднання у повідомленні.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики 28 лютого анонсувало підготовку підприємствами українського харчопрому 1 млн продуктових наборів для людей з інвалідністю, самотніх людей похилого віку, багатодітних сімей, осіб з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери.

Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.

https://www.facebook.com/agrarna.rada.ua/posts/270396731941786