Зеленський обговорював із Трампом постачання ракет Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із президентом США Дональдом Трампом обговорив постачання далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk, та проблеми в енергетичному секторі.

"Щойно я говорив із Президентом Трампом – і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат" – сказав він під час вечірнього звернення.

Як повідомлялось 11 та 12 жовтня, Зеленський провів дві розмови з Трампом. Він висловив надію, що війна Росії проти України, як і всі інші війни, які завершилися за сприяння Трампа, буде зупинена. Також Зеленський та Трамп обговорили удари РФ по енергетиці та можливості посилити українську ППО, а також домовленості щодо цього.