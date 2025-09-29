Інтерфакс-Україна
Економіка
14:51 29.09.2025

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна стабільно входить до топ-5 постачальників органічної продукції до ЄС протягом багатьох років, наразі в державі налічується 260 сертифікованих операторів, які відповідають вимогам національного органічного законодавства, та 436 — законодавства ЄС та/або США, повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Попри всі виклики сьогодення учасники органічного сектору продовжують незламно працювати, і це дає результати. Наприклад, на сьогодні в Україні вже діють два органи сертифікації, що підтверджує зростання попиту й зацікавленості виробників. Органічний статус мають близько 350 тис. га сільськогосподарських земель. Це приблизно 1,2% від загальної кількості сільськогосподарських угідь в Україні. Наші цілі амбітні — спочатку досягти показника в 5%, а далі і 25%, як це заплановано в країнах ЄС", – процитувала пресслужба міністерства його виступ на конференції "Органічний день в Україні".

Замміністра додав, що наразі триває активна робота щодо приведення органічного законодавства України у відповідність до нового регулювання Європейського Союзу. Законопроєкт 13204-1 готується до другого читання та має всі шанси бути прийнятим цієї осені. В цілому органічний сектор показує одні з найкращих показників впровадження європейського законодавства в аграрному секторі.

