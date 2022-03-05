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16:15 05.03.2022

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

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ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

Європейський суд з прав людини повторно заборонив Російській Федерації продовжувати обстріли цивільної інфраструктури в Україні, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Суд вказав уряду Російської Федерації, що відповідно до своїх зобов'язань за статтями 2, 3 і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, він повинен забезпечити безперешкодний доступ цивільного населення до безпечних шляхів евакуації, медичних послуг, їжі та інших предметів першої необхідності, швидкий та безперешкодний прохід гуманітарної допомоги та переміщення гуманітарних працівників", - написала Денісова у суботу у фейсбуці.

За її словами, рішення ЄСПЛ ухвалив за запитами громадян, які постраждали від російського вторгнення.

Денісова закликала міжнародну спільноту вжити рішучих санкційних заходів для припинення воєнної агресії Росії в Україні та виконання в повному обсязі рішення ЄСПЛ.

"Прошу країни-члени НАТО, закрийте небо над Україною!" - підсумувала Денісова.

Теги: #росія #єспл
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