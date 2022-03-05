ОГТСУ та Gaz System створили ще один гарантований маршрут постачання газу з Польщі в Україну

"Оператор ГТС України" та Gaz System (Польща) створили ще один гарантований маршрут постачання газу з Польщі до України, який можна буде використати з 6 березня 2022 року.

"Це дає змогу фізично імпортувати газ із Польщі, зокрема з LNG-термінала, на гарантованій основі, тим самим сприяючи безпеці постачання газу для потреб України", - йдеться у повідомленні ОГТСУ.

За даними пресслужби, на аукціонах з розподілу потужностей у польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу вперед", які не були раніше законтрактовані через використання "довгих" продуктів (річна, квартальна, місячна потужності).

"Останні місяці ОГТСУ працював над створенням маршрутів для імпорту газу, щоб гарантувати необхідний ресурс газу для України за будь-яких сценаріїв. Сьогодні це є критичним питанням виживання країни. Я вдячний нашим колегам – суміжним операторам ГТС за важливий внесок у посилення енергетичної безпеки України. На енергетичному фронті ми разом продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання газу для українських споживачів", - зазначив голова оператора Сергій Макогон.

За даними ОГТСУ, сьогодні Україна вже має домовленості з операторами ГТС суміжних європейських країн на використання потужностей для імпорту понад 50 млн куб. м газу на добу, що становить понад половину від потреб країни у природному газі.