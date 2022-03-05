Генпрокурор: українська прокуратура ініціювала міжнародний розшук російського співака Газманова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про початок процедури міжнародного розшуку російського співака Олега Газманова.

"Олегу Михайловичу Газманову, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як то кажуть. Хочу вас офіційно як український прокурор поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив заарештувати вас із метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні Венедіктової на її сторінці у Фейсбуці.

За її словами, українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно Газманов не з'явиться в український суд і не приїде на гастролі в Україну.

"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури - частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", - написала генпрокурор.

Венедіктова додала: "Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні вчиняють злочини в Україні. І так ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк - тільки в суді".

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31