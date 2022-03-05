Події

13:39 05.03.2022

Українці мають чітко й чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці собі його уявляли, – Кулеба

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Українці мають чітко й чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці його собі уявляли, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відмову НАТО запровадити безпольотну зону над Україною.

"Коли НАТО поводиться так, як зараз, росіян це тільки підбадьорює і показує їм, що насправді НАТО сильне на словах, а не в діях. У НАТО існує політична згода, щоб союзники на двосторонньому рівні допомагали Україні всім, чим можуть. "Але сам альянс, як організація, по суті, усунувся, ми повинні говорити чесно, українці мають чітко й чесно побачити, що НАТО насправді не є таким, яким українці собі його уявляли, принаймні зараз. Якщо завтра вони змінять свою позицію - молодці. Але поки що їхня позиція не викликає поваги", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в суботу.

Теги: #нато #кулеба
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