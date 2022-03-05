Події

13:34 05.03.2022

Російські загарбники залишили центр Херсона через протести місцевого населення - очевидці

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Через протести жителів оточеного російськими військами Херсона окупанти залишили центр міста, повідомляють агентству очевидці.

За їхніми словами, в акції протесту проти окупантів взяли участь кілька тисяч людей, які вийшли на вулиці міста із плакатами та українськими прапорами.

Протягом кількох годин херсонці скандували патріотичні гасла та закликали росіян повернутися додому до Росії. У відповідь на це загарбники відкривали вогонь у повітря, проте станом на 13:00 окупанти залишили центр міста.

У соцмережах також оприлюднено відео того, як протестувальники йдуть центральними вулицями Херсона після відходу російської армії, а також дії одного з місцевих правоохоронців, який застрибнув на БТР росіян з українським прапором.

Джерело: https://t.me/in_mem_news/78

Теги: #херсон #протести
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