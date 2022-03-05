Евакуація населення Маріуполя переноситься, російська сторона продовжує обстріли - міськрада

Евакуація мирного населення Маріуполя (Донецька область) переноситься, російська сторона не дотримується режиму тиші, продовжує обстріли, повідомляє пресслужба міської ради.

"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжила обстріли і самого Маріуполя, і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься!", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі.

Жителів Маріуполя просять іти до місць укриттів. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом.

"Наразі тривають переговори з РФ щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - зазначено в повідомленні.