Кабмін запровадив мораторій на виконання зобов'язань перед Росією і пов'язаними з РФ особами

Кабінет Міністрів запровадив мораторій (заборону) на виконання зобов'язань перед Росією і пов'язаними з Російською Федерацією особами.

Зокрема, згідно з постановою №187 від 3 березня, уряд для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з воєнною агресією Росії встановив мораторій (заборону) на виконання, зокрема в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ або пов'язані з державою-агресором особи: громадяни Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства РФ; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є РФ, громадянин РФ або юридична особа, створена і зареєстрована відповідно до законодавства РФ.

"Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які живуть на території України на законних підставах, і юридичних осіб, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, котрі живуть на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, що живуть на території України на законних підставах", - ідеться в документі.

Також мораторій діє на відчуження, передання в заставу, будь-які інші дії, які мають або можуть спричинити відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання особами, пов'язаними з державою-агресором, окрім безкоштовного відчуження на користь держави України.

Крім того, заборона поширюється на відчуження, передання в заставу, будь-які інші дії, які мають або можуть спричинити відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов'язаних із державою-агрессором, або на користь Російської Федерації.

Зокрема, уряд установив, що угоди (з дорученнями включно), укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, зокрема якщо вони передбачають відповідне відчуження в майбутньому, є нікчемними; нотаріальне посвідчення угод, що порушують мораторій, забороняється.

Згідно з рішенням, постанова набуває чинності з дня її публікації та діє до набуття чинності закону про врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних із державою-агресором, але не більше ніж один місяць від дня припинення або скасування воєнного стану.