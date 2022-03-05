Події

10:53 05.03.2022

Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни - Держприкордонслужба

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Пасажиропотік через західну ділянку державного кордону України 4 березня зріс приблизно на 30 тис. осіб або більше ніж на третину порівняно з попереднім днем – до 118 тис. осіб, повідомила Державна прикордонна служба.

"За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, в Україну прибули понад 14 тисяч людей", - зазначається у повідомленні.

Держприкордонслужба також зазначила, що в Україну минулої доби повернулося понад 11 тисяч українців.

Більшість обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці: ними скористалися близько 90 тисяч людей, з яких 82 тисячі залишили територію України, уточнюється у повідомленні.

Відомство додало, що через кордон за добу пройшли 13,5 тис. автомобілів.

Джерело: https://www.facebook.com/100066866381279/posts/289469876625223/

Теги: #кордон #біженці
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