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10:34 05.03.2022

Понад 118 тисяч людей за минулу добу перетнули держкордон України на західній ділянці й понад 11 тисяч повернулися в країну - Держприкордонслужба

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Понад 118 тисяч осіб за добу 4 березня перетнули державний кордон України на західній ділянці й водночас понад 11 тисяч громадян повернулися в країну, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ці показники свідчать про збільшення пасажиропотоку, проти 3 березня, приблизно на 30 тисяч осіб. За кордон вибули більше ніж 104 тисячі людей, в Україну прибуло понад 14 тисяч людей", - зазначається в повідомленні.

Більшість із них обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці - ними скористалися близько 90 тисяч осіб, з яких 82 тисячі залишили територію України.

Водночас у Держприкордонслужбі наголосили, що в Україну за минулу добу повернулися більше ніж 11 тисяч українців.

Джерело: https://www.facebook.com/100066866381279/posts/289469876625223/

Теги: #кордон #біженці
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