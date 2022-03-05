Кулеба закликав відключити Сбербанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, закрити криптолазівки та розірвати всі зв'язки з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав посилити санкції проти РФ, зокрема відключити Сбербанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, закрити криптолазівки та розірвати всі зв'язки з РФ.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбить житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, погрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися. Відключіть Сбербанк від SWIFT. Нафтове ембарго. Закрийте порти для російських кораблів. Закрийте криптолазівки. Розірвати всі зв'язки", - написав Кулеба у Twitter у суботу.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500015549291679744?t=S68CHL2tq94wwuEhJPpxiA&s=19