Події

07:08 05.03.2022

Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

2 хв читати

Російський агресор продовжує наступальну операцію за підтримки авіації та застосування високоточної зброї, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні станом на 00.00.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

Противник активно використовує мобілізаційний ресурс із транспортного обслуговування територій Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, що діють за напрямками до Харкова та Маріуполя. Окупанти продовжують намагатися виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

Агресор намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ – намагаються обійти Харків і рухатися в південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 окремих дисциплінарних батальйонів Збройних сил Білорусі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264942812485471

Теги: #війна #зсу #зведення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 05.03.2022
Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

07:13 05.03.2022
На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

На Харківщині за 9 днів війни загинуло 188 людей, 394 – поранено

06:44 05.03.2022
Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

Шмигаль закликав направити на всі п'ять АЕС в Україні миротворчі групи із представників ЄС, МАГАТЕ та ДІЯРУ

06:41 05.03.2022
Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

06:29 05.03.2022
Ілон Маск підтримав Україну

Ілон Маск підтримав Україну

00:36 05.03.2022
За добу противник втратив 3 літаки Су-25 та 3 вертольоти – Повітряні сили ЗСУ

За добу противник втратив 3 літаки Су-25 та 3 вертольоти – Повітряні сили ЗСУ

23:56 04.03.2022
Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

Зеленський: На засіданні Ради безпеки ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки

23:50 04.03.2022
Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

Подоляк засуджує рішення Coca-Cola продовжити роботу на ринку РФ

23:35 04.03.2022
Ми збільшуватимемо санкції доти, доки Росія не зупинить агресію - Джонсон

Ми збільшуватимемо санкції доти, доки Росія не зупинить агресію - Джонсон

22:49 04.03.2022
Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська ведуть запеклі бої зі звільнення міст від російських окупантів – Генштаб ООС

Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Боррель закликав до створення гуманітарних коридорів для МКЧХ в Україні

Американський магістральний провайдер відключає російських операторів від своїх мереж - очікується погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів

Якщо впаде Україна – впаде вся Європа, заявив Зеленський

ОСТАННЄ

CNN вирішила припинити мовлення в РФ

Російські війська обстріляли Покровськ касетними снарядами – штаб ООС

Samsung оголосив про припинення постачання продукції до Росії

Кабмін виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" для закупівлі їжі, пального та ліків для потреб держави та постраждалих від війни людей - Шмигаль

Bloomberg призупинить роботу своїх журналістів у РФ

Сенат США в повному складі запросили поговорити з президентом України в суботу

Трюдо відвідає Європу, щоб обговорити протидію російській агресії

У Харківській області відновили електропостачання психоневрологічного інтернату – голова ОДА

Сінгапур запровадив санкції щодо російських банків - ВТБ, ВЕБ.РФ, Промзв’язокбанк та "Росія"

CBS News та AB News припиняють мовлення в Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА