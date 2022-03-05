Основні зусилля російські війська зосередили на оточенні Києва та Харкова – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує наступальну операцію за підтримки авіації та застосування високоточної зброї, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні станом на 00.00.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, ймовірно з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера окупант продовжує створення району оборони.

Противник активно використовує мобілізаційний ресурс із транспортного обслуговування територій Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, що діють за напрямками до Харкова та Маріуполя. Окупанти продовжують намагатися виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

Агресор намагається продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ – намагаються обійти Харків і рухатися в південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту у район західніше Кримського півострова.

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 окремих дисциплінарних батальйонів Збройних сил Білорусі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264942812485471