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07:01 05.03.2022

Кабмін виділив 18 млрд грн "Укрзалізниці" для закупівлі їжі, пального та ліків для потреб держави та постраждалих від війни людей - Шмигаль

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Кабінет міністрів України спрямував 18 млрд грн АТ "Укрзалізниця" як компанії, яка закуповуватиме їжу, пальне, ліки для потреб держави та постраждалих від війни людей, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Укрзалізниця" стала компанією, яка за рахунок державних коштів закуповує їжу, пальне, ліки для потреб держави та постраждалих від війни людей. Цим рішенням уряду ми спрямували для цього 18 млрд грн", - сказав він у відеозверненні.

Шмигаль подякував залізничникам, які, незважаючи на ризики, продовжують виконувати свою роботу та рятувати людей.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/1788

Теги: #бюджет #кошти #укрзалізниця
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