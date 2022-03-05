Український продюсер розкритикував підтримку російських кінематографістів

Український продюсер фільмів "Носоріг", "Донбас", "Плем'я" та директор кінокомпанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов закликав світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографу, відповідний відкритий лист опублікувала міжнародне видання Variety.

"Мені здається, що деякі селектори фестивалів, кінопрофесіонали та культурні менеджери просто не розуміють, що відбувається в Україні. Ця загарбницька війна росіян переросла у війну за незалежність і за цінності та права. Це насамперед геноцид українців", – йдеться у відкритому листі.

"У цих обставинах, я щиро здивуюсь позиції, про яку я нескінченно читаю в пресі та в Інтернеті: "культура поза політикою", "треба чути голоси опозиції", "бойкот обмежить художній вияв", - додає продюсер.

Джерело: https://variety.com/2022/film/news/ukraine-denis-ivanov-russian-boycott-1235194932/?fbclid=IwAR3hGdW6f_gJPa4for595ePJ71mKkbZwSMfrkTLVFYXwRts