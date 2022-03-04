Зеленський розкритикував рішення НАТО не закривати небо над Україною: Ви дали "зелене світло" для подальшого бомбардування міст та сіл

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни-члени НАТО самі створили наратив про те, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти Альянсу.

"Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога, вони також підтвердили, що РФ хоче продовжувати наступ. …9 днів ми бачимо жорстку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей… Знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Президент наголосив: "Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію РФ проти НАТО".

За словами Зеленського, це самогіпноз тих, хто "слабкий і невпевнений внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є у нас"

Також він заявив, що НАТО мало думати про людей, і заявив, що "усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність".

"Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, – це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас згорів уже у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли, хіба такий Альянс ви будували?", - заявив президент України.

Крім того, він наголосив, що відмовившись зробити безпольотну зону, сьогодні керівництво НАТО дало "зелене" світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл.

"Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні захистити ви свої країни, країни Альянсу: від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє", – сказав Зеленський.

Водночас він висловив подяку друзям України в НАТО, партнерам, яких, за словами президента, в Альянсі більшість.

"І тому ми не відчуваємо себе наодинці, ми продовжуємо боротися, ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", - підсумував він.