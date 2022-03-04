Українці відмовляються грати за правилами окупантів – Зеленський

Українці відмовляються грати за правилами російських окупантів і виходять проти озброєних ворогів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу: так наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо в російських політиків ще залишилися очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Джерело: https://youtu.be/IMkipEljefo