Події

22:36 04.03.2022

У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів і двох мародерів - поліція

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У Дніпропетровській області за період 3-4 березня поліція затримала 15 диверсантів і двох мародерів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Загалом 3 і 4 березня в області затримано 15 осіб, підозрюваних в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування і роботу площ, мостів, будівель органів влади й інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру й інші речі, що підтверджують зв'язок затриманих із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

"Також у Синельниківському районі та в м. Новомосковську затримали двох мародерів, які обікрали будинок і торговий прилавок. За законами воєнного часу на них чекає жорстоке покарання", - наголошують у поліції.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2098

Теги: #війна #затримання #диверсанти #мародери
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