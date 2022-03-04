Події

22:34 04.03.2022

Зеленський провів розмову із головою групи Світового банку про підтримку України

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Президент України Володимир Зеленський та президент групи Світового банку Девід Малпасс обговорили підтримку України для подолання наслідків російської агресії.

"Триває діалог із фінансовими партнерами – поговорив з головою групи Світового банку Девідом Малпассом. Світовий банк готовий дієво та потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499841758758330370

Теги: #банк #підтримка #світовий
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