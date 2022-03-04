Зеленський провів розмову із головою групи Світового банку про підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та президент групи Світового банку Девід Малпасс обговорили підтримку України для подолання наслідків російської агресії.

"Триває діалог із фінансовими партнерами – поговорив з головою групи Світового банку Девідом Малпассом. Світовий банк готовий дієво та потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499841758758330370