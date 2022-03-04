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22:11 04.03.2022

Очікування про те, що страждання українців погіршаться, ґрунтуються на знаннях про методи Путіна - Блінкен

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Державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що очікування погіршення страждань українців ґрунтуються на знаннях про брутальні методи президента Росії Володимира Путіна, як це було у Чечні та Сирії.

Про це він сказав у п'ятницю у Брюсселі журналістам.

"Говорячи про те, що, найімовірніше, буде ще гірше, на жаль, "ми ґрунтуємось на всьому, що знаємо про методи президента Путіна, коли йдеться про те, щоб підкорити країну його бажанням, – ми бачили це у Чечні, ми бачили це у Сирії. Ми бачили це у 2014 році в Україні. І те, що ми бачимо на полі бою, так це те, що російські війська оточують міста, зокрема Київ. Ми бачимо зростання брутальних методів, зокрема щодо цивільного населення. Я думаю, що жахливі очікування про те, що страждання, які ми бачимо, швидше, будуть ще гіршими до того, як усе буде краще, будуть так довго, як довго Росія використовуватиме ці методи", - заявив він.

Одночасно Блінкен констатував, що робиться "все, що можливо, щоб події розвивалися в інший спосіб".

Теги: #сша #росія #блінкен
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