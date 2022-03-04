Під завалами в Бородянці можуть перебувати майже 100 осіб - ДСНС

У селищі Бородянці на Київщині під завалами будинків можуть перебувати майже 100 осіб, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на спікера облуправління ДСНС Вікторію Рубан.

"Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати майже 100 осіб, їх доля невідома", - повідомила Рубан.

За її словами, рятувальники поки що не мають доступу до постраждалих, оскільки в четвер, 3 березня, група рятувальників ДСНС виїжджала до Бородянки і була обстріляна російськими окупантами.

Внаслідок авіаудару агресором у Бородянці було зруйновано декілька житлових будинків.

Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-dsns-borodyanka/31736320.html?fbclid=IwAR2Yb7JF_mrTknigFbQAHQiwOg5mmwiyniCj0RpehgOlxU2e__UgORaL5fg